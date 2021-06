Italia-Austria, Verratti su Jorginho: “Indispensabile, con lui è tutto più semplice”

Marco Verratti parla del suo compagno di reparto con la Nazionale azzurra di Roberto Mancini, Jorginho, tra i centrocampisti più brillanti di questi Europei 2021

A pochi giorni dalla sfida degli ottavi di Euro 2020 contro l' Austria , il playmaker della Nazionale azzurra di Roberto Mancini , ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali della UEFA . Nel corso della lunga intervista concessa, Marco Verratti ha espresso parole al miele nei confronti del compagno di reparto Jorginho , calciatore del Chelsea ed ex Napoli , tra i centrocampisti più brillanti di questi Europei 2021. Di seguito le parole del centrocampista del PSG rilasciate a Uefa.com.

"Jorginho fa sembrare tutto molto semplice, penso che sia indispensabile per questa squadra per il suo modo di giocare penso che non abbiamo molti con quelle caratteristiche ed è intoccabile perché comunque fa girare la squadra ha i tempi di giocata che permettono a tutti di rendere al meglio, è facile da una parte giocare con Jorginho e quindi sono felice che il mister abbia puntato su questo tipo di gioco perché penso che è quello che fa rendere al massimo ogni singolo giocatore".