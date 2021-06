Italia-Austria: gli Azzurri non si inginocchieranno per il Black Lives Matter

La decisione, spiegata da Bonucci durante la conferenza stampa odierna, è stata presa di comune accordo tra i giocatori

E' arrivata la decisione dell'Italia: la Nazionale non si inginocchierà prima del fischio di inizio della partita in programma domani a Wembley, valida per gli ottavi di finale di Euro 2020, contro l'Austria. Dopo le polemiche susseguitesi a margine della gara contro il Galles, nessun calciatore parteciperà al gesto simbolico in favore del movimento anti-razzista Black Lives Matter.