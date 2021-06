Italia-Austria, Arnautovic: “Azzurri squadra di livello mondiale, ma non li temiamo”

Le dichiarazioni dell'attaccante dell'Austria, Marko Arnautovic, a pochi giorni dalla sfida contro l'Italia, valevole per gli ottavi di finale di Euro 2020.

A pochi giorni dalla sfida valevole per gli ottavi di finale di Euro 2020 tra Italia e Austria, l'attaccante della Nazionale Austriaca, Marko Arnautovic, parla della delicatissima gara in programma sabato 26 al Wembley Stadium di Londra, contro la Nazionale Azzurra di Roberto Mancini. L'ex attaccante dell'Inter, oggi in forza allo Shanghai SIPG nella Chinese Super League, ha parlato in vista del match contro la selezione azzurra. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da TMW.