Inghilterra, Terry: “Vogliamo la finale, possiamo battere l’Italia”

L'Inghilterra scalda i motori a pochi istanti dalla sfida contro la Danimarca.

Si deciderà questa sera a Wembley chi sarà l'avversaria dell'Italia in finale. A scendere in campo, alle 21:00, Inghilterra e Danimarca per darsi battaglia difronte a 60 mila spettatori. Una sfida caldissima presentata a pochi minuti dal fischio d'inizio dal difensore inglese, John Terry, intervenuto ai microfoni di Sky Sport - come riportato da "Tuttomercatoweb".

"È uno spettacolo incredibile, anche dopo la pandemia ci sono migliaia di tifosi allo stadio. Speriamo di raggiungere la finale contro l'Italia, parliamo di due grandi squadre. Se arriveremo in finale abbiamo le energie per poter battere l'Italia".