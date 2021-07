Inghilterra, Kane sfida l’Italia: “Sarà difficile, ma vogliamo vincere”

Le parole dell'attaccante inglese a margine del successo ai supplementari maturato in semifinale contro la Danimarca

"Sappiamo quando sarà difficile contro l'Italia ma siamo arrivati fin qua e ora vogliamo conquistare questi campionati europei in casa. E' incredibile, che partita, è stata una gara difficile per noi. Loro si sono difesi bassi, ce lo aspettavamo. Questo pubblico è stato incredibile. Il gol del 2-1? Non è stato facile in realtà, Schmeichel è stato bravo a respingere il rigore. Però ci ho creduto, sono contento di esser riuscito a rimetterla dentro".