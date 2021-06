Inghilterra, il Governo ai tifosi: “Non andate a Roma, tifate davanti alla tv”

Le autorità britanniche hanno invitato tutti a restare a casa in vista della sfida tra l'Ucraina e l'Inghilterra, in programma a Roma

Cinque giorni di quarantena, come deciso dal Governo italiano lo scorso 18 giugno per chi arriva dalla Gran Bretagna a seguito dell'aumento dei contagi da Coronavirus nel Regno Unito , mentre ne mancano solo quattro alla sfida tra Ucraina ed Inghilterra , in programma il 3 luglio allo Stadio "Olimpico" di Roma.

L'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, ha ribadito che non ci saranno deroghe in vista della gara di sabato, con la quarantena per chi arriva dalla Gran Bretagna che dovrà "essere rispettata". Ragion per cui, in vista del quarto di finale di Euro 2020, anche le autorità britanniche hanno deciso di prendere posizione, invitando i tifosi inglesi a restare a casa. "La nostra richiesta è di tifare la nazionale da casa, ed esultare davanti alla tv più forte che si può - ha detto Anne Marie Trevelyan, Sottosegretaria al Commercio -. La sfida è farci sentire fino a Roma. Sono sicura che sapremo sfruttare l'occasione per sostenere al meglio la nostra fantastica nazionale".