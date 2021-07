Germania, Podolski duro: “Squadra che non reagirebbe nemmeno a un incendio”

L'ex Nazionale tedesco analizza la sconfitta della Germania contro l'Inghilterra negli ottavi di finale di Euro 2020

C'è tanta delusione per l' eliminazione della Germania da Euro 2020, dopo il ko rimediato agli ottavi di finale contro l'Inghilterra. Una sconfitta che ha generato svariate polemiche in patria, arrivate anche dall'ex Nazionale tedesco Lukas Podolski, espressosi ai microfoni di "AS" sull' estromissione della squadra di Low dal prestigioso torneo.

"Prima c'era una voglia e un'ambizione diversa. Quella volontà e quello spirito combattivo che ora manca. Sembravano tutti così cupi. Quando vedi le facce dei giocatori, niente si muove, non reagiscono a nulla. Se ci fosse stato un incendio sul campo, loro sarebbero ancora lì fermi. Low? Non puoi giudicare un allenatore da una sola partita. Quello che Löw ha ottenuto per il calcio tedesco, nessun altro lo farà dopo di lui. Ma forse il nuovo allenatore della nazionale, Hansi Flick, può riportare la squadra in alto".