Germania, la delusione di Gosens dopo l’eliminazione: “Ho trattenuto le lacrime”

Il laterale dell'Atalanta commenta l'eliminazione della Germania, da Euro 2020, contro l'Inghilterra agli ottavi

C'è tanta delusione per l' eliminazione della Germania da Euro 2020, dopo il ko rimediato agli ottavi di finale contro l'Inghilterra. Una sconfitta che brucia ancora in patria, come testimoniano le parole del laterale dell'Atalanta a "Sport1", Robin Gosens sull' estromissione della squadra di Low dal prestigioso torneo.

"Ancora non ho superato la delusione. Non ho pianto, ma ho trattenuto le lacrime. Ci vorranno giorni, se non settimane. Fa male uscire agli ottavi di finale quando speravamo tutti di andare molto più avanti. È stato comunque un grande evento per me, un sogno d'infanzia che si è avverato. Il match col Portogallo è stato il momento più importante della mia carriera. La considero la serata perfetta, non avrei potuto desiderare di meglio. Lo ricorderò per sempre e lo racconterò ai miei figli e ai miei nipoti"