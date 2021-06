Francia, Deschamps incorona Mancini: “L’Italia ha la giusta mentalità”

Le parole del commissario tecnico della Francia a pochi giorni dall'esordio dei suoi a Euro 2020

"Sarà un Europeo particolare. Non solo per la situazione sanitaria, ma anche per il fatto che noi giochiamo sempre fuori casa, con il pubblico contro. Anche se mi fa piacere ritrovare i tifosi negli stadi. Siamo coscienti dei nostri mezzi, ma non bisogna pensare che le partite si vincano prima di scendere in campo. Vincere è difficile, ma è ancora più difficile continuare a vincere. Italia? Mancini ha saputo costruire qualcosa di interessante, convocando giovani che sono cresciuti, ottenendo ottimi risultati tra Nations League e la fase di qualificazione. Qualche giocatore lo conosco bene, altri invece sono novità da scoprire. L'Italia può avere l'ambizione di andare lontano, anche se forse non ha ancora quel vissuto internazionale a livello individuale. Per vari azzurri sarà la prima grande competizioni. Ma la stessa cosa è successa a certi miei giocatori. Poi può capitare di tutto e all'Italia non mancano il potenziale e la giusta mentalità".