FOTO Inghilterra-Germania, Müller si scusa per l’errore: “Fa male da morire”

Il post pubblicato su Instagram dall'attaccante del Bayern Monaco e della Germania, eliminata dagli Europei

"Ecco, è il momento che rimane nella tua memoria alla fine, che ti tiene sveglio la notte. Quel momento in cui solo tu hai nelle tue mani il compito di riportare la tua squadra in una partita a eliminazione diretta e mandare in estasi un'intera nazione calcistica. Mi fa male per tutto il @dfb_team (FA tedesca), i miei compagni di squadra e il nostro allenatore che hanno riposto la loro fiducia in me per essere lì in quel momento. Ma più di tutto, fa male a causa di tutti i tifosi della Germania là fuori che ci sono stati vicini e ci hanno sostenuto durante questo Europeo. Grazie per il vostro supporto", ha concluso Müller.