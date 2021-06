Europei 2021, Vaia: “Finale? No a Wembley. Si eviti un’altra Atalanta-Valencia”

Le dichiarazioni rilasciate da Francesco Vaia, direttore sanitario dell'istituto Spallanzani di Roma

Sulla stessa lunghezza d'onda, oltre al sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, anche Francesco Vaia, direttore sanitario dell'istituto Spallanzani di Roma. Intervenuto ai microfoni di "The Breakfast Club" su Radio Capital, il medico ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. "Sono contrario. Il mio invito si unisce a quello di Draghi a trovare un'altra soluzione: la Uefa non può restare insensibile a questo problema. Io sono stato tra i primi a sottoscrivere il protocollo per far ripartire il calcio: ma bisogna rispettare delle regole. E soprattutto oggi non ci possiamo ancora permettere lo stadio pieno. La Uefa ci ascolti, perché in Gran Bretagna il problema c'è, i contagi preoccupano. Evitiamo ciò che è successo con la partita Atalanta-Valencia. Eravamo in un altro periodo è vero, ma perché rischiare di peggiorare la situazione? Chiediamo solo un po' di prudenza. Si può gioire anche senza riempire lo stadio", ha concluso.