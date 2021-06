Europei 2021, Uefa: “Diversi feriti per paracadutista di Francia-Germania”

Prima del fischio d'inizio di Francia-Germania, un attivista è atterrato col paracadute sopra lo stadio di Monaco di Baviera: la nota Uefa

Nella serata di ieri, un attivista dell'Associazione ambientalista Greenpeace è atterrato con il paracadute sopra lo stadio di Monaco di Baviera, prima del fischio d'inizio della gara Francia-Germania , partita valida per l'Europeo di calcio. Il paracadutista ha causato "il ferimento di diverse persone che si trovano ora in ospedale".

La Uefa lo ha confermato attraverso una nota, definendo l'accaduto "un atto sconsiderato che avrebbe potuto provocare conseguenze molto serie per un enorme numero di persone". Sempre da Nyon hanno annunciato che le autorità prenderanno provvedimenti a riguardo, sottolineando come la Uefa e i suoi partner siano "pienamente impegnati per un Euro 2020 sostenibile".