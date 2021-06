Europei 2021, Cancelo positivo al Covid: il Portogallo convoca Dalot

Joao Cancelo, esterno del Manchester City e della Nazionale portoghese, è risultato positivo al Coronavirus

La federazione portoghese ha comunicato che l'esterno Joao Cancelo è risultato positivo al Coronavirus. Al suo posto, in vista del debutto contro l'Ungheria (la sfida è in programma martedì pomeriggio alle ore 18) è stato convocato il difensore del Milan in prestito dal Manchester United, Diogo Dalot.