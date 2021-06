Europei 2021, Austria-Macedonia 3-1: non basta Pandev ad Angelovski. Il commento

L'Austria batte la Macedonia e vola in testa al gruppo C in attesa di Olanda-Ucraina

⚽️

Tre ad uno, è questo il risultato del match valido per la prima giornata del raggruppamento C di Euro 2020.

L'Austria batte la Macedonia e vola momentaneamente in testa al gruppo C in attesa di Olanda-Ucraina.

Gli austriaci hanno sbloccato il match al minuto 18' grazie alla rete di Lainer su assist di Sabitzer. In seguito il solito Pandev, bomber del Genoa, ha riagguantato il match allo scattare della mezz'ora di gioco capitalizzando al meglio una disattenzione difensiva degli avversari.

Nella seconda frazione di gioco l'Austria ha avuto la meglio grazie ai gol di Gregoritsch e Arnautovic.