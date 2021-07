Europei 2021 a Roma, Costa: “Paura per Ucraina-Inghilterra, controllo rigido”

Le parole del sottosegretario alla Salute in vista della sfida tra Ucraina e Inghilterra, in programma sabato sera a Roma

"Inghilterra-Ucraina? Un po’ di preoccupazione c’è ma confidiamo nel senso di responsabilità". Lo ha detto Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, intervenuto ai microfoni di Radio 24 in vista della sfida tra Ucraina e Inghilterra, in programma sabato sera allo Stadio "Olimpico" di Roma. A seguito dell'aumento dei contagi da Coronavirus nel Regno Unito, nei giorni scorsi Anne Marie Trevelyan, Sottosegretaria al Commercio, ha lanciato un appello ai tifosi inglesi. "La nostra richiesta è di tifare la nazionale da casa, ed esultare davanti alla tv più forte che si può. La sfida è farci sentire fino a Roma. Sono sicura che sapremo sfruttare l'occasione per sostenere al meglio la nostra fantastica nazionale", le sue parole.