Europei, 1000 tifosi a Wembley dall’Italia per la finale: i dettagli e le regole

La Figc è al lavoro per organizzare la trasferta di 1000 tifosi azzurri per la finale Italia-Inghilterra: le regole

Mille tifosi a Wembley in arrivo dall'Italia per la finale di Euro 2020, in programma domenica sera contro l'Inghilterra. Oltre ai tanti italiani che vivono a Londra, infatti, anche chi vive in Italia potrà assistere alla sfida. Nella giornata di ieri, la Figc ha annunciato di essere al lavoro per organizzare la trasferta, con la Uefa e le autorità britanniche che hanno dato l'ok per una deroga alle attuali disposizioni che prevedono l'obbligo di quarantena per chi arriva nel Regno Unito.