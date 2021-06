Euro 2021, Mbappè: “Pronti a sfidare la Germania. Giroud? Sorpreso, ma tutto ok”

Kylian Mbappè scalda i motori in vista del debutto ad Euro2020 di questa sera. Si affronteranno questa sera all‘Allianz Arena, Francia e Germania, nel primo turno del Gruppo F che sancirà l’esordio di entrambe le selezioni...

" Vogliamo iniziare al meglio e sfidare la Germania è il modo migliore per entrare nel clima corretto per affrontare il torneo. Sappiamo che possiamo fare bene, oggi e per tutto l'Europeo. Lo sentiamo e dobbiamo partire nel modo giusto. Siamo affamati e vogliamo lasciare scritto il nostro nome nella storia".

Sullo screzio con Giroud: "Nessun problema, ora è tutto ok. Tutto dimenticato. Abbiamo un obiettivo comune e avremo bisogno di lui come gli altri 25 giocatori. Non abbiamo tempo per lasciare da parte i giocatori per via di alcune sciocchezze. In ogni caso sono rimasto un po' sorpreso perché l'ho visto e non mi ha detto nulla poi l'ho saputo dai media. Comunque nessun problema adesso".