Euro 2021, Inghilterra-Croazia 1-0:Sterling stende gli ospiti nella magia di Wembley

Uno a zero, è questo il risultato del match valido per la prima giornata del raggruppamento D di Euro 2020 .

L' Inghilterra non fa cilecca al primo appuntamento ad Euro 2020 . I Tre Leoni si dimostrano vivaci e grintosi sin dalle prime battute del match. Giocare davanti al proprio pubblico con la consapevolezza insita nei propri mezzi è stato un fattore chiave per lo sviluppo della partita.

Dall'altra parte la Croazia ha tentato di opporsi ad un Inghilterra che non perdeva da ben sei partite. Le geometrie del Pallone d'oroModric non sono bastate agli ospiti per riagguantare il match che è stato deciso dalla rete dell'esterno offensivo in forza al Manchester City, Raheem Shaquille Sterling.