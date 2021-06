Euro 2021, Griezmann esalta CR7: “Grande finalizzatore, è fonte di ispirazione”

Le parole dell'attaccante della Francia, Antoine Griezmann, in vista della sfida contro il Portogallo di CR7

Dopo il pareggio a sorpresa della Francia contro l’Ungheria è ancora tutto in ballo nel Girone F di Euro 2021. Una battuta d’arresto inaspettata per i transalpini che, adesso, per centrare la qualificazione, dovranno battere il Portogallo di CR7: reduce, a sua volta, da un pesantissimo ko rimediato contro la Germania. Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale francese, Antoine Griezmann, ha analizzato il prossimo impegno che attenderà la sua selezione soffermandosi in particolare sul fuoriclasse della Juventus.