Euro 2021, Germania-Ungheria: la Uefa indaga su episodi di razzismo

La federazione ha aperto un'indagine sull'ultimo match del Gruppo F per presunti episodi razzisti

L'ultimo match del Girone F di Euro 2020, quello tra Germania ed Ungheria, continua a far parlare di sé. A finire sotto la lente d'ingrandimento della Uefa è sono dei presunti episodi razzisti verificatisi durante la sfida. Un ispettore Etico e Disciplinare UEFA è stato nominato per condurre un'indagine disciplinare in merito a potenziali incidenti discriminatori avvenuti alla Football Arena di Monaco. A renderlo noto è la stessa UEFA.