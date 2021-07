Euro 2020, Svizzera-Spagna: sarà Morata contro Shaqiri. Le formazioni ufficiali

Iniziano oggi i quarti di finale di Euro 2020. A inaugurarli, alle ore 18.00, ci pensano Svizzera e Spagna che arrivano a questo punto del torneo dopo un cammino simile

Tutto pronto alla "Gazprom Arena" di San Pietroburgo per il primo dei quarti di finale di Euro 2020 tra Svizzera e Spagna. Elvetici carichi dopo la vittoria ai calci di rigore che ha decretato il passaggio del turno e l'eliminazione dei campioni del Mondi in carica della Francia. Spagna che dal canto suo nel corso del precedente turno degli ottavi di finale ha trovato di fronte a se una Croazia determinata a non mollare, costringendo le "Furie Rosse" ai tempi supplementari, dove la selezione spagnola ha messo in pratica tutta l'esperienzadei suoi uomini migliori. Da Alvaro Morata a Segio Busquets. Alle ore18.00 calcio d'inizio per la sfida da "dentro o fuori", di seguito le formazioni scelte dai due ct, Vladimir Petkovic e Luis Enrique.