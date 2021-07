Euro 2020, Rooney: “Inglesi favoriti. Chiellini e Bonucci non sono i più veloci”

Le parole dell’ex attaccante, Wayne Rooney, a poche ore dalla finale di Euro2020 tra Italia e Inghilterra

Si affronteranno questa sera a Wembley, Italia e Inghilterra, nella finalissima di Euro 2020 che decreterà chi tra le due compagini potrà sollevare al cielo il prestigioso trofeo. A parlare a poche ore dal fischio d'inizio l'ex attaccante Wayne Rooney, intervenuto sulle colonne del The Times per analizzare la gara.

"Penso che siamo i favoriti.L'Inghilterra per quanto riguarda la qualità ne ha abbastanza e mentalmente puoi vedere che i giocatori sono messi piuttosto bene. Il mio unico avvertimento sarebbe che non possiamo farci prendere dal modo in cui gioca l'Italia, dal modo in cui cercheranno di rallentare il gioco. Se fossi Gareth (Southgate ndr) direi ai giocatori inglesi di abbassare la palla e giocare velocemente, tenere il ritmo alto, far lavorare gli italiani, stancarli".