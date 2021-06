EURO 2020, Portogallo-Francia: sfida CR7-Mbappé, le formazioni ufficiali

Il Portogallo di Cristiano Ronaldo questa sera affronterà la Francia di Kylian Mbappè nell'ultimo match del girone F

Il Portogallo questa sera si gioca tutto contro la Francia. I lusitani affronteranno i transalpini in una gara davvero fondamentale per il passaggio del turno, almeno per quanto concerne la posizione finale. Gli uomini di Fernando Santos, sperano di poter scalare le posizioni e magari chiudere al primo posto. I francesi, al contrario, hanno ottenuto quattro punti e hanno il destino nelle proprie mani. Le formazioni ufficiali del match.