EURO 2020, Olanda-Austria: le formazioni ufficiali del match delle 21.00

Vincere per strappare il pass per gli ottavi di finale. È questo l’obiettivo di Olanda e Austria, gara del secondo turno del Gruppo C

⚽️

Tutto pronto per Olanda-Austria.

Alle ore 21.00, alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam, gli Oranje affrontano la selezione austriaca nel secondo turno del Gruppo C. Entrambe le formazioni hanno vinto all'esordio, con gli olandesi di De Boer che hanno battuto l'Ucraina con un pirotecnico 3-2, mentre la Nazionale di Foda ha avuto la meglio per 3-1 sulla Macedonia del Nord. Di seguito le formazioni del match.

OLANDA (5-3-2): Stekelenburg; Dumfries, De Vrij, De Ligt, Blind, Van Aanholt; De Roon, Wijnaldum, Frenkie de Jong; Weghorst, Depay. A disp. Krul, Bizot, Veltman, Aké, Wijndal, Berghuis, Luuk de Jong, Quincy Promes, Klaassen, Gravenberch, Malen, Timber. All. De Boer.

AUSTRIA (4-4-2): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer; Baumgartner, X. Schlager, Laimer, Alaba; Gregoritsch, Sabitzer. A disp. A. Schlager, Pervan, Ilsanker, Grillitsch, Lienhart, Trimmel, Schaub, Schopf, Onisiwo, Lazaro, Kalajdzic, Friedl. All. Foda.

ARBITRO: Grinfeeld (Isr).

GUARDALINEE: Hassan e Yarkoni (Isr).

IV UOMO: Massa (Ita).

VAR: Gil (Pol).

AVAR: Valeri (Ita), Betts (Ing) e Attwell (Ing).