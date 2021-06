Euro 2020, Olanda-Austria 2-0: Oranje sul velluto e primo posto nel Gruppo C

L'Olanda stacca il biglietto per gli ottavi di finale, con la certezza di avere il primo posto in tasca indipendentemente dal risultato di lunedì prossimo

Successo dell'Olanda contro l'Austria, nel secondo turno del Gruppo C della competizione europea. La formazione Oranje vince contro la selezione austriaca, staccando di fatto il pass verso gli ottavi di finale di Euro 2020. Frank de Boer sorride grazie all'attaccante del Lione, Memphis Depay, che all'11' realizza il gol del momentaneo 1-0 su calcio di rigore. Il raddoppio per i padroni di casa arriva al 67' con Donyell Malen che serve un cioccolatino a Denzel Dumfries - esterno di difesa del PSV - al quale basta spingere in porta il pallone del 2-0 per il raddoppio dell'Olanda. Austria che fa affidamento a qualche sortita offensiva in contropiede ma che non riesce a concretizzare le iniziative create. Alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam il match termina con il successo per la Nazionale olandese.