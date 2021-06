Euro 2020, Nestorovski: “Fiero della Macedonia, Pandev icona e grande capitano”

Il post Facebook dell'attaccante dell'Udinese ed ex Palermo, Ilija Nestorovski, dopo l'addio di Goran Pandev alla Nazionale macedone

Dopo la sconfitta contro l' Olanda , la Macedonia saluta gli Europei 2021, reduce dalle tre le sconfitte subite nel corso della competizione continentale. Nel proprio girone - il gruppo C di Euro 2020 -, la Nazionale macedone s'è trovata di fronte avversarie come Ucraina , Austria e gli Oranje, con la consapevolezza che comunque questa partecipazione storica dei "Leoni Rossi" proiettava il calcio macedone nell'élite del calcio. La sfida contro la selezione di Frank de Boer , non è stata soltanto l'ultima apparizione della Macedonia nel corso di questi Europei, ma anche l'ultima gara del capitano, Goran Pandev , con la maglia della sua nazionale. In un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, l'attaccante dell' Udinese ed ex Palermo , Ilija Nestorovski , ha dedicato un tributo a colui che ha reso grande il calcio macedone, non solo all'interno della propria nazione, ma anche in Serie A , campionato nel quale Pandev ha vestito le maglie di Lazio , Inter , Napoli oltre che quella del Genoa , dove ancora il quarantenne attaccante milita. Di seguito le parole di Nestorovski .

"Finito europeo. Il nostro sogno fin dall'infanzia. Siamo orgogliosi perché la Macedonia faceva parte dell'élite. L 'inno macedone cantava, i cuori macedoni tremavano, eravamo qui insieme ai più grandi. Ieri c'è stata la partita con i Paesi Bassi. Non volevamo che finisse, perché i PIÙ GRANDI diranno addio. E niente sarà più come prima, ma rimarrà scritto nella storia, sarà ricordato dalle generazioni, sarà ricordato dai posteri. Sono immensamente felice e orgoglioso di aver fatto parte della generazione Grande Pandev che ha portato al Campionato Europeo. Ricordo quando venni in nazionale per la prima volta, e lui mi accolse come se ci fossimo conosciuti da cento anni. Mi ha dato una mano, e io e tutti gli altri, abbiamo unito questa famiglia e ci ha portato al più grande successo. E credetemi, siamo senza paura, perché sappiamo quando è la più difficile, ecco Grande. Segnerà, aiuterà, aiuterà nei consigli, ti acclamerà anche quando non ci vai. Non ci sono parole per descrivere la sua taglia. In Italia è una divinità calcistica. Nel paese dove hanno giocato Maradona, Zidane, Van Basten, Del Piero... È una taglia, è una grandezza, è un'icona, è una leggenda. La Macedonia non sarà mai in grado di ripagarla. Posso solo essere grato di averlo! GRAZIE CAPITANO!".