EURO 2020, l’analisi di Boban: “Rigore Sterling dubbio, non parlerei di scandalo”

L'ex campione croato idolo dei tifosi del Milan, Zvonimir Boban, si è espresso in merito all'uso del VAR e non solo

"Decisione dubbia, non si può negare, ma non uno scandalo come dicono urlatori di professione. Spiace che l’ombra sia caduta in un momento così e che alcuni mettano in discussione un Europeo in cui l’arbitraggio è stato fantastico. Rosetti ha fatto un gran lavoro di preparazione e rinnovamento. Makkelie era convinto di aver preso una decisione giusta. Calcio senza VAR?Solo chi non è onesto intellettualmente può discutere l’aiuto del Var. Il tempo effettivo s’è allungato. Meno falli e meno gialli. E soprattutto trasparenza. Non so cosa si possa chiedere di più. L’uso nell’Europeo può fare da modello per il futuro".