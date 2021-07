EURO 2020, Italia-Spagna, out Morata: le formazioni ufficiali del match

La sfida tra l'Italia e la Spagna andrà in scena alle ore 21.00 in quel di Wembley, il match vale un posto per la finale

⚽️

Alle ore 21:00 l'Italia scenderà in campo nella sfida contro la Spagna valida per la semifinale di Euro 2020. Le formazioni ufficiali del match che vedranno contro gli Azzurri e la Roja guidata da Luis Enrique.

ITALIA(4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Dani Olmo, Ferran Torres, Oyarzabal.