Euro 2020, Francia-Svizzera: Mbappé e Benzema sfidano il tridente elvetico.

Alle ore 21.00, alla National Arena Bucharest di Bucarest, i campioni del mondo della Francia sfidano la Svizzera

Tutto pronto all'Arena Națională di Bucarest per la sfida valevole per gli ottavi di finale di Euro 2020. I Campioni del Mondo in carica di Didier Deschamps hanno chiuso in testa un girone di ferro come il raggruppamento F di questi Europei 2021 e sfidano questa sera la Svizzera dell'ex tecnico della Lazio, Vladimir Petkovic. Elvetici che hanno guadagnato l'accesso a questa fase eliminatoria essendosi qualificati come migliore terza del Gruppo A, dietro la Nazionale italiana di Roberto Mancini ed il Galles di Gareth Bale. Di seguito le formazioni della sfida tra i transalpini e gli svizzeri. Calcio d'inizio alle ore 21.00