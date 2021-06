Euro 2020, Danimarca-Belgio 1-2: sprint danese, poi i diavoli rossi la ribaltano

Il Belgio supera per 2-1 la Danimarca e strappa il pass per gli Ottavi

Partenza sprint per la Danimarca che inizia la gara del Parken Stadium di Copenaghen col piede sull'acceleratore, trovando il gol del vantaggio dopo solo 2 minuti di gioco con la rete di Yussuf Poulsen. Per il Belgio gara in salita ma è Thorgan Hazard a trovare il pareggio all’inizio della ripresa. Al 10′ del primo tempo, stop in campo per un piccolo omaggio a Christian Eriksen dopo il malore di sabato scorso. Al 70' il sorpasso dei belgi con Kevin De Bruyne che dal suo ingresso in campo ha cambiato le sorti della gara. Prima l'assist per il primo gol del pari Thorgan Hazard, poi con il gol del raddoppio per il Belgio che porta a casa il risultato e vola a punteggio pieno nel girone B di Euro 2020.