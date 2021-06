Euro 2020, Croazia-Repubblica Ceca: le formazioni ufficiali del match

All'Hampden Park Stadium di Glasgow, match decisivo per la Croazia, costretta a non fallire dopo il ko dell'esordio contro l'Inghilterra

I vice campioni del mondo della Croazia si trovano già di fronte ad un bivio nel match in programma alle ore 18.00 contro la Repubblica Ceca. La nazionale del ct Dalic è obbligata alla vittoria per non mettere a rischio anche la possibilità di arrivare agli ottavi di finale di Euro 2020 come migliore terza. Di seguito le formazioni del match in programma all'Hampden Park Stadium di Glasgow.