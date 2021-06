Eriksen operato, installato il defibrillatore cardiaco: gli aggiornamenti

Il centrocampista dell'Inter e della Danimarca verrà dimesso con ogni probabilità nella giornata di oggi

Nella giornata di ieri la notizia. "Dopo diversi esami al cuore, è stato deciso che a Eriksen sarà messo un ICD (ovvero un defibrillatore sottocute). Lui ha accettato questa decisione". Lo ha reso noto la Federazione danese. Un comunicato redatto insieme ai medici del Righospitalet dove il calciatore è stato ricoverato dopo l'arresto cardiaco in campo durante la sfida di Euro 2020 tra Danimarca e Finlandia .

L'intervento, secondo quanto riportato da "La Gazzetta dello Sport", sarebbe già avvenuto. E oggi, salvo sorprese, Eriksen verrà dimesso e lascerà l'ospedale di Copenaghen. Nel comunicato, la federazione danese non ha svelato alcuna diagnosi. "Ma tutto fa credere che sia stata una miocardite la causa del malore, un’infiammazione per la quale però secondo i medici danesi - e alcuni specialisti internazionali da loro consultati - non bastava una cura farmacologica", scrive la Rosea.