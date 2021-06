Eriksen, la rivelazione di Peter Schmeichel: “La Danimarca non aveva scelta”

Le dichiarazioni rilasciate da Peter Schmeichel, ex portiere della Danimarca, nonché padre dell'attuale portiere danese Kasper

"Sono state le due ore più strazianti della mia esperienza calcistica".

Lo ha detto Peter Schmeichel. L'ex portiere del Manchester United e della Danimarca, nonché padre dell'attuale portiere danese Kasper, è stato intervistato ai microfoni di "BBC Radio Five Live": oggetto di discussione, il malore di Christian Eriksen e quanto successo in campo in occasione della sfida contro la Finlandia.

"È successo non molto lontano da dove si trovavano tutte le mogli dei giocatori e ovviamente non appena la moglie (Sabrina Kvist, ndr) di Christian l'ha visto, è corsa in campo". E il figlio ha subito cercato di rassicurarla con Simon Kjaer: "Ho parlato con mio figlio Kasper ieri sera: lui è subito corso da lei. Lei credeva che fosse morto, ma lui le ha detto che Christian stava respirando", ha raccontato.

Secondo Peter Schmeichel, la Uefa avrebbe messo alle strette la Danimarca: "Hanno detto che i giocatori hanno insistito per giocare. So che non è la verità. O è così che vedi la verità. Sono rimasti con tre opzioni: una era quella di giocare subito gli ultimi 50 minuti. L'altra era giocare il giorno dopo e concludere il match. E la terza opzione era quella di rinunciare alla partita e perdere 3-0...", ha concluso.