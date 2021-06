Eriksen, gli sarà impiantato un defibrillatore cardiaco: gli aggiornamenti

Le ultime sulle condizioni di Christian Eriksen dopo il malore durante la sfida tra Danimarca e Finlandia

Resta da capire se questo defibrillatore è temporaneo oppure permanente. Ragion per cui, il futuro di Eriksen resta un rebus. "Ci sono all’estero calciatori che giocano con un impianto simile installato: l’olandese Blind è l’esempio più famoso. Ma in Italia questo non è possibile. Ecco perché saranno fondamentali i nuovi controlli che il calciatore effettuerà tra qualche settimana", scrive "La Gazzetta dello Sport".