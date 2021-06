Danimarca obbligata a tornare in campo? Boniek nega: “Una sciocchezza”

Le dichiarazioni rilasciate da Zbigniew Boniek, presidente della Federcalcio polacca e vicepresidente Uefa

"Siamo stati in una posizione in cui non avrebbero dovuto metterci".

Lo ha detto il portiere della Danimarca, Kasper Schmeichel. Dopo il malore di Christian Eriksen, che ha inevitabilmente scosso i compagni di squadra, la compagine danese è tornata in campo, giocando il secondo tempo della sfida contro la Finlandia, terminata con il risultato di 1-0 in favore degli ospiti. "Avevamo due opzioni, continuare la partita o tornare il giorno dopo a mezzogiorno", ha spiegato Schmeichel direttamente dal ritiro di Helsingor, dove la Danimarca, dopo aver annullato la seduta di ieri, ha ripreso ad allenarsi in vista della partita di giovedì contro il Belgio.

Secondo Peter Schmeichel, invece, la Uefa avrebbe messo alle strette la Danimarca: "Hanno detto che i giocatori hanno insistito per giocare. So che non è la verità. O è così che vedi la verità. Sono rimasti con tre opzioni: una era quella di giocare subito gli ultimi 50 minuti. L'altra era giocare il giorno dopo e concludere il match. E la terza opzione era quella di rinunciare alla partita e perdere 3-0...", sono state le sue parole.

"E' una sciocchezza - ha dichiarato Zbigniew Boniek, presidente della Federcalcio polacca e vicepresidente Uefa, a 'Przeglad Sportowy' - "Non so quale sarebbe stata la soluzione migliore ma dire che la Uefa abbia esercitato pressioni per domande di soldi è estremamente sbagliato e ingiusto. Nessuna soluzione sarebbe stata facile da non aver aggiunto nessuno ha obbligato nessuno", ha concluso.