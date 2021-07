Danimarca, Hjulmand: “Quello non può essere rigore. C’è grande delusione”

Le parole del ct della Danimarca, Kasper Hjulmand, dopo la sconfitta in semifinale contro l’Inghilterra

Non si placano le polemiche sul rigore assegnato all'Inghilterra alla fine del primo tempo supplementare della semifinale con la Danimarca, che ha determinato il passaggio dei Tre Leoni in finale. A finire nell'occhio del ciclone, oltre il tuffo di Sterling, è stata la presenza di due palloni in campo a inizio azione. Circostanza non andata giù al ct della Danimarca Kasper Hjulmand, intervenuto in conferenza stampa per analizzare l'accaduto.