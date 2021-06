Danimarca, Christian Eriksen in ritiro dai compagni: “Ne avevamo bisogno”

Dopo le dimissioni dall'ospedale di Copenaghen, Christian Eriksen ha fatto visita ai compagni di squadra in ritiro

A sorpresa, Christian Eriksen ha fatto visita ai compagni di squadra in ritiro. Il centrocampista danese, dimesso ieri dall'ospedale di Copenaghen dopo l'impianto di un defibrillatore sottocutaneo, è stato accompagnato dalla madre, dalla compagna e dai figli. E ha rassicurato i connazionali, caricandoli in vista della sfida contro la Russia, in programma lunedì sera al Parken Stadium.