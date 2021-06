Danimarca-Belgio, Hjulmand: “Eriksen ci seguirà dall’ospedale”

Le parole del commissario tecnico della Danimarca ha parlato così nel corso della conferenza stampa

La compagine danese, reduce dalla sconfitta contro la Finlandia , non può sbagliare contro Lukaku & Co e dunque si respira aria di riscatto. Le parole del commissario tecnico scandinavo, Kasper Hjulmand , nel corso dell'odierna conferenza stampa.

"È davvero una situazione pazzesca. L'ospedale è proprio dietro lo stadio, dalla finestra Christian vede il Parken, e probabilmente potrà sentire il pubblico. Penso che ci guarderà. Come ha reagito la squadra? I giocatori che hanno avuto bisogno di vedere la propria famiglia hanno potuto farlo. Chi lo ha fatto non so dirvelo, io ho potuto vedere mia moglie e i miei figli molto rapidamente, ma è stato molto importante per me. Gli psicologi? Sono con noi dalla prima serata, sia a livello di gruppo che individuale. Penso che sia stato molto importante e che ci abbia aiutato tantissimo. Il Belgio lo abbiamo già affrontato, ma se pensiamo all'ultima volta cercheremo di fare qualcosa di meglio. Avremo lo stadio dalla nostra e useremo questo a nostro vantaggio. Dobbiamo cercare di giocare la miglior partita possibile".