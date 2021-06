Belgio-Portogallo, Roy Keane attacca Joao Felix: “Se fossi CR7 lo andrei a cercare”

L'ex centrocampista del Manchester United, Roy Keane, non ha risparmiato le critiche nei riguardi del giovane portoghese

Roy Keane ci va giù pesante nei riguardi di Joao Felix. L'ex centrocampista del Manchester United ha accusato il giovane attaccante portoghese dell'Atletico Madrid di aver approcciato alla gara in modo troppo morbido. I lusitani hanno abbandonato Euro 2020 dopo essere stati sconfitti per 1-0 dal Belgio in gol con Thorgan Hazard nelle fasi finali del primo tempo. Le parole dell'ex Red Devils.