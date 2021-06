Belgio-Portogallo, Courtois lancia la sfida: “CR7? Mi sono evoluto più di lui”

Le dichiarazioni rilasciate dal portiere del Real Madrid in vista della sfida tra Belgio e Portogallo, in programma domenica

E' certamente una delle sfide di Euro 2020 più attese. Una gara che vedrà protagonisti Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo . La partita in programma domenica sera all'​Estadio La Cartuja di Siviglia sarà, infatti, anche l'ennesimo duello fra in due campioni di Inter e Juventus . Ma non solo; se l'asso portoghese vorrà qualificarsi per i quarti di finale dovrà battere anche Thibaut Courtois .

"Giocare contro CR7 è sempre qualcosa di speciale. Ho analizzato Ronaldo, i suoi movimenti, dove è solito colpire. Con lo staff abbiamo anche studiato gli ultimi 15 rigori che ha calciato. So che angolo scegliere prima della partita a meno che l'istinto non mi suggerisca qualcosa di diverso. Stiamo parlando di un calciatore eccellente, ma non ci concentreremo esclusivamente sulla sua presenza. Il piano tattico è impostato per fermare il Portogallo in generale, non un giocatore. Lui è ancora allo stesso livello, seppur altissimo, di quando ero all'Atletico. Per certi versi è ancora lo stesso calciatore. Il tempo è passato anche per me. E nel frattempo sono cresciuto. E mi sono evoluto di più rispetto a lui", ha dichiarato in conferenza stampa il portiere del Real Madrid e della Nazionale belga.