Belgio, Martinez: “Italia strutturata. Tutto sulle condizioni di Hazard-De Bruyne”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal commissario tecnico Roberto Martinez in vista di Belgio-Italia

⚽️

Uno a zero. E' questo il risultato finale maturato domenica sera all'​Estadio La Cartuja di Siviglia. Una vittoria, quella conquistata dal Belgio ai danni del Portogallo di Cristiano Ronaldo in occasione degli ottavi di finale di Euro 2020, centrata grazie alla rete messa a segno al minuto 42 da Thorgan Hazard. Un successo che ha permesso a Romelu Lukaku e compagni di staccare il pass per i quarti di finale.

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico del Belgio, Roberto Martinez, ha detto la sua sulla Nazionale italiana proprio in vista della sfida contro gli azzurri, in programma venerdì sera all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania. "E’ una squadra dinamica con una struttura. Hanno consapevolezza dei ruoli, sarà una gara simile nei 90 minuti. Loro difendono molto bene: sono bravi con la palla. E’ una squadra bilanciata. Ma siamo pronti: ieri la nostra sfida era battere i campioni d’Europa e lo abbiamo fatto. Possiamo migliorare, possiamo fare meglio. Adesso siamo pronti per sfidare l’Italia. Mancini? Ha dato un gioco chiaro: 4-3-3 con gioco dinamico, sono una squadra diversa dalla Danimarca. Sono una squadra moderna dall’approccio di gioco", sono state le sue parole.

GLI INFORTUNI -"Le prime notizie non sono poi così male per Eden Hazard e Kevin Van de Bruyne. Non c'è nessun grosso problema. Per Kevin Van de Bruyne si tratta di una distorsione alla caviglia a seguito dell'intervento da dietro di Palhinha. I legamenti hanno sofferto un po' ma non ha lesioni gravi. Per Eden Hazard è stata una fitta all'ischio ma abbiamo visto che non ci sono lesioni. La partita di venerdì prossimo potrebbe essere troppo ravvicinata per loro. Direi che hanno 50 possibilità su 100 di giocare", ha concluso.