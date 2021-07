Belgio, De Bruyne svela: “Contro l’Italia in campo con una lesione alla caviglia”

Dopo il colpo subito durante la sfida contro il Siviglia Kevin De Bruyne era in forte dubbio per la partita tra Belgio e Italia

In forte dubbio fino all'ultimo, Kevin De Bruyne, ce l'ha messa tutta per provare a recuperare dopo l'infortunio rimediato domenica scorsa a Siviglia nell'ottavo contro il Portogallo. Un obiettivo parzialmente raggiunto dal calciatore del Manchester City, il quale, in occasione del match contro l'Italia, è sceso in campo con una lesione ai legamenti della caviglia sinistra. A svelare il retroscena è lo stesso De Bruyne in conferenza stampa.