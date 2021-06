Austria, rifinitura pre-Italia: rientra Hinteregger, tutti a disposizione

Dopo il ‘no’ della Uefa alla rifinitura a Wembley di Italia e Austria, alla vigilia del match valido agli ottavi di finale del campionato europeo, gli azzurri si sono recati questa mattina a Coverciano per l’allenamento in vista...

Dopo il 'no' della Uefa alla rifinitura a Wembley di Italia e Austria, alla vigilia del match valido agli ottavi di finale del campionato europeo, gli azzurri si sono recati questa mattina a Coverciano per l'allenamento in vista dell'impegno di domani. Rientro per Giorgio Chiellini dopo i problemi muscolari accusati in occasione della sfida contro la Svizzera, andata in scena 10 giorni fa all'Olimpico di Roma.