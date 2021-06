Austria, il presidente federale Leo Windtner: “Pronti a infastidire l’Italia”

La carica del presidente della Federcalcio Austriaca, Leo Windtner, in vista degli ottavi di finale di Euro 2020 contro l'Italia

Battuta l'Ucraina, l'Austria ha conquistato il passaggio del Gruppo C verso gli ottavi di finale di Euro 2020 dove affronterà l'Italia di Roberto Mancini. Avversario ostico per gli austriaci che credono comunque di poter dire la loro nel corso di questi Europei 2021. Intervistato dal quotidiano austriaco Kronen Zeitung, il presidente della Federcalcio austriaca, Leo Windtner, ha parlato in vista della prossima sfida contro la Nazionale azzurra, in programma sabato 26 alle 21.00 alla Wembley Arena di Londra. Di seguito le sue dichiarazioni.