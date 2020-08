Siviglia-Inter, Handanovic: “Grande delusione, ma sarà un punto di partenza. Vi dico cosa ci è mancato”

L’Inter manca per un soffio la vittoria dell’Europa League: ad alzare la Coppa, per la sesta volta, è il Siviglia.

Dopo un lungo testa a testa tra le due compagini, a causa di una sfortunata deviazione di Romelu Lukaku, ad avere la meglio nell’ultimo atto della competizione sono stati gli spagnoli. La squadra di Julen Lopetegui può festeggiare una vittoria tanto meritata quanto combattuta. Tre a due il risultato finale.

A parlare della sconfitta maturata tra le mura del Müngersdorfer Stadion, ai microfoni di Sky Sport, il capitano nerazzurro Samir Handanovic: “C’è grandissima amarezza e grandissima delusione, ma bisogna andare avanti. È un punto di partenza, speriamo di giocare tante di queste partite. Cosa è mancato? Sarebbe facile dire qualsiasi cosa, la partita poteva girare. Abbiamo avuto palle gol che potevano cambiare la partita. Volevamo vincere entrambi, loro nel secondo tempo sono calati. Dovevamo gestire meglio la palla perché avevamo più benzina, poi è arrivata l’occasione del gol in cui siamo stati sfortunati e hanno vinto la partita, ma poteva finire diversamente. Cosa ci portiamo dentro per l’anno prossimo? Partiamo su una bella base, dobbiamo migliorare in queste partite. Non facciamo sempre tutto quello che prepariamo, ma da queste partite si impara. Faccio i complimenti al Siviglia, noi pensiamo a lavorare“.

