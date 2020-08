Europa League, Siviglia-Inter 3-2: beffa Lukaku, gli spagnoli alzano la Coppa per la sesta volta

Il Siviglia vince l’Europa League: beffato l’Inter al termine di un lungo testa a testa.

A pochi giri di orologio dal fischio d’inizio il match sembra mettersi in discesa per gli uomini di Antonio Conte. Diego Carlos, infatti, messo in difficoltà in un contropiede degli avversari, trattiene e rifila un pestone in area a Lukaku. Una mossa che costringe il direttore di gara a concedere un calcio di rigore ai nerazzurri. A firmare la rete dello 0-1 dagli undici metri è proprio il belga. Poco più di cinque minuti dopo, tuttavia, il risultato torna sulla parità. De Jong approfitta di un cross di Jesus Navas e mette il pallone tra i pali con un colpo di testa. Al 17′ un’altra occasione dubbia in area, con ancora una volta Diego Carlos come protagonista, chiama in causa la squadra arbitrale. Il difensore brasiliano tocca con una mano la sfera in area su un tiro di Barella. Per il direttore di gara, tuttavia, il braccio è aderente al corpo. Non viene concesso il calcio di rigore, nonostante le proteste dei nerazzurri. Alla mezz’ora arriva invece il raddoppio del Siviglia. De Jong firma la doppietta nuovamente con un colpo di testa. A fornirgli l’assist vincente è Banega su calcio di punizione. Il vantaggio dura però soltanto tre minuti. Brozovic mette il pallone al centro e ad avere la meglio è Godin, che di testa non sbaglia e mette il pallone in rete. Un primo tempo ad altissimi livelli.

La ripresa ha inizio sulla scia della prima metà di gioco. L’Inter si mostra subito pericolosa con un tiro di Gagliardini che, tuttavia, complice la deviazione di Diego Carlos, non impensierisce l’estremo difensore avversario. Successivamente ci prova anche Lukaku, ma Bono dice di no. Al 74’ il Siviglia torna in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio di punizione Diego Carlos tenta di inquadrare la porta con una rovesciata. Decisiva la deviazione di Lukaku, che mette il pallone tra i pali di Handanovic. Un errore imperdonabile per il belga. Nel finale i nerazzurri tentano di riagganciare il pari, prima con Moses e poi con Sanchez. Nulla da fare. Il risultato finale è di 3-2.

Sfuma il sogno Europa League per l’Inter, che arriva soltanto a sfiorare la vittoria ed esce dal campo a testa alta. Il Siviglia può festeggiare il sesto trionfo nella competizione.

