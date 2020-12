Roma-Young Boys, Fonseca: “Sconfitta di Napoli è acqua passata, dobbiamo capire una cosa”

Ennesimo successo europeo per la Roma di Paulo Fonseca che ha superato per 3-1 lo Young Boys.

Europa League, 5a giornata: Roma ai sedicesimi da prima, il futuro del Napoli si deciderà nell’ultimo turno

I giallorossi hanno avuto la meglio della compagine svizzera con un secco 3-1 che li ha portati a quota 13 in classifica e di conseguenza ai sedicesimi di finale da primi. Il tecnico lusitano, in conferenza stampa, ha analizzato la prestazione dei suoi.

“Abbiamo fatto una buona partita, l’obiettivo era la vittoria per ottenere il primo posto. Abbiamo giocato bene e vinto bene. La partita col Napoli è acqua passata, abbiamo fatto così bene prima che non si può perdere fiducia dopo una sola sconfitta. Abbiamo superato il momento, ci siamo parlati e abbiamo pensato a vincere oggi, a fare una grande partita. Ho fiducia in tutti, oggi hanno capito questo, che è importante far bene quando si è chiamati in causa e questo mi dà fiducia. Dobbiamo capire di essere forti, un risultato negativo non può minare la fiducia. Dobbiamo essere concentrati e ambiziosi, oggi lo abbiamo dimostrato”.