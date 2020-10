Rio Ave-Milan, Pioli: “Ho sempre creduto nella qualificazione, il calcio è anche questo”

Il Milan dopo una finale thriller ottiene la qualificazione ai gironi di Europa League.

Europa League, Rio Ave-Milan 10-11 d.c.r (2-2): match da cardiopalma, i rigori premiano i rossoneri che accedono ai gironi

I rossoneri pareggiano 2-2 nella sfida contro il Rio Ave grazie a un calcio di rigore trasformato al 121′ da Hakan Calhanoglu e portano a casa il pass dopo una serie infinita di tiri dal dischetto. Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ai microfoni di DAZN, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine del match contro i portoghesi.

“Prima volta che succede una cosa del genere, il calcio è questo qua. Abbiamo anche condotto bene la partita, abbiamo preso gol al loro primo tiro e poi si è complicata. Non siamo stati lucidi. Comunque abbiamo meritato di passare per lo sforzo fatto e il lavoro svolto. Sono soddisfatto, anche se ci sono cose da migliorare. Durante la partita ero sicuro che la squadra potesse ribaltarla e vincere. Ai rigori loro hanno avuto tre occasioni per qualificarsi… Comunque ci abbiamo creduto e l’abbiamo meritata, sarebbe stato un peccato non passare. Abbiamo chiuso un percorso iniziato a gennaio. I ragazzi sanno meglio di me che ci sono situazioni nelle quali essere più efficaci. La fatica si è fatta sentire”.