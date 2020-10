Europa League, Rio Ave-Milan 10-11 d.c.r (2-2): match da cardiopalma, i rigori premiano i rossoneri che accedono ai gironi

Spareggio di Europa League folle per il Milan di Stefano Pioli.

I rossoneri pareggiano per 2-2 contro il Rio Ave, si devono attendere i calci di rigore per decretare la squadra qualificati ai gironi di EL. Il Milan nel corso dei 90 minuti si era portato in vantaggio grazie alla rete di Saelemaekers che al 60′ ha trafitto il portiere di casa con una botta dal limite dell’area, alla rete del belga risponde a venti minuti dalla fine Geraldes che silura Donnarrumma con un mancino dall’intero dell’area di rigore. L’extra time si avvia con gol del vantaggio di Gelson Dala che sfrutta un rimpallo favorevole e buca l’estremo difensore rossonero, il pari della squadra di Pioli arriva al 121′ con un calcio di rigore trasformato da Calhanoglu. La lotteria dei calci di rigore è pazzesca, eccola di seguito.

Bennacer gol

Geraldes gol

Kjaer gol

Santos gol

Theo gol

Janbor gol

Brahim Diaz gol

Piazon gol

Calhanoglu gol

Fliipe Augusto gol

Calabria gol

Dale gol

Tonali gol

Gabriel Zinho gol

Colombo fuori

Monte palo

Rafael Leao gol

Ivo Pinto gol

Donnarumma fuori

Kieseg fuori

Bennacer parato

Geraldes palo

Kjaer gol

Santos parato