Milan-Stella Rossa, Stankovic ci crede: “Vogliamo giocarcela, all’andata abbiamo dimostrato una cosa”

SI avvicina il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra il Milan e la Stella Rossa.

Dopo il 2-2 in terra serba e la pesante sconfitta subita nel derby, i rossoneri hanno voglia di rivalsa e per farlo dovranno conquistarsi un pass per gli ottavi di finale della competizione. Il tecnico della Stella Rossa, Dejan Stankovic, nel corso di un’intervista concessa all’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport‘, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. La sfida andrà in scena in quel di San Siro nella serata di giovedì, a partire dalle ore 21.00.

“Sono forti e vogliono riscattarsi, soprattutto perché non vincono da tre gare. Inoltre hanno Zlatan Ibrahimovic, un campione che ha vinto in Italia e in Europa. Abbiamo dimostrato di non mollare mai, la gara di andata ci ha fatto capire che tutto è possibile e ce la giocheremo. Finché l’arbitro non fischia la fine siamo in gara e ci proveremo con tutte le nostre forze”.

